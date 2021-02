Cambuur legt in Almere stevig fundament onder promotie naar eredivisie

Samenvatting De Graafschap lijdt in strijd om promotie kostbaar puntenver­lies

26 februari De Graafschap is er in de eerste divisie niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen het laaggeklasseerde Jong AZ te winnen. De Doetinchemmers kwamen op De Vijverberg niet verder dan 1-1. Voor De Graafschap en trainer Mike Snoei, die afgelopen week zijn contract verlengde, zijn dat 2 kostbare punten in de strijd om promotie.