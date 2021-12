Cambuur kent met bekernederlaag tegen NEC slechte generale voor derby

PSV treft Maccabi Tel Aviv in tussenron­de Conference League, Vitesse tegen Rapid Wien

PSV gaat het in de tussenronde van de Conference League opnemen tegen Maccabi Tel Aviv. Vitesse speelt op donderdag 17 en 24 februari tegen Rapid Wien, al heeft de UEFA nog geen definitieve beslissing genomen in de zaak rond Tottenham Hotspur dat de laatste poulewedstrijd niet kon spelen vanwege een coronauitbraak. De verwachting is dat Vitesse gewoon zal mogen spelen in de tussenronde voor een plek in de achtste finales van de Conference League, omdat Spurs geen inhaalmogelijkheid meer heeft in december.

13 december