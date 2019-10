‘Cambuur is toch wel een opportunistische club’

LIVE | Kan Jong Oranje tegen concurrent eerste funda­mentje leggen voor EK-ticket

17:39 Jong Oranje aast op de eerste EK-deelname sinds 2013. De ploeg van Erwin van de Looi stuit in de EK-kwalificatiereeks voor het EK van 2012 in Hongarije vanavond in Doetinchem op Jong Portugal (aanvang 18.30 uur). Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. Kan Jong Oranje alvast een fundamentje leggen? Mis niets in ons liveblog.