Cambuur in Leeuwarden tegen FC Groningen

Geen reden tot wisselin­gen bij NAC, terugslag Antonia

,,Omdat we over het algemeen tevreden zijn.” Daarom stuurt NAC-trainer Robert Molenaar voor de derde opeenvolgende wedstrijd hetzelfde team de wei in. Het nieuws ligt ditmaal in de kantlijn: de fysieke klachten van Jarchinio Antonia zijn minder licht dan aanvankelijk werd gedacht.

8 september