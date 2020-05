Cambuur haalt duizenden euro’s op: ‘Hartverwarmend en hartverscheurend’

Sander de Vries Cambuur verwacht sowieso en halve ton over te houden aan de actie, waarbij supporters via een drive-in door het stadion rijden. Momenteel staan mensen zo’n anderhalf uur rondom het stadion in de file. Eenmaal in het stadion kunnen ze een geldbedrag overmaken aan de club en krijgen ze een sticker met de tekst ‘Cambuur komt eraan’.

,,Het is hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk”, zegt financieel directeur Gerald van den Belt. ,,Zojuist sprak ik een man die zijn excuses aanbood. Hij kon maar 5 euro doneren omdat hij in de schuldsanering zat. Zo’n man leeft dus van een paar tientjes per week, maar geeft daarvan een substantieel deel aan Cambuur. Dat zegt alles over hoe Leeuwarden momenteel met ons meeleeft. We hebben hier weleens 7.500 supporters op de laatste training gehad voor de derby tegen SC Heerenveen. Dat was ook heel bijzonder, maar wat we nu meemaken is echt ongekend. Wat je hier ziet is clubliefde.”



Cambuur staat vrijdag 8 mei in de rechtbank van Utrecht tegenover de KNVB. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie vecht samen met De Graafschap het besluit van de voetbalbond aan, dat besloot af te zien van promotie en degradatie.