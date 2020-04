Cambuur gaat besluit KNVB aanvechten: ‘Blijven strijdbaar tot het einde’

Cambuur gaat het besluit van de KNVB om af te zien van promotie en degradatie van clubs in het betaald voetbal definitief aanvechten, meldt de club uit Leeuwarden. ,,Vooralsnog houden we alle opties open en onderzoeken we gezamenlijk wat de meest kansrijke route naar rechtvaardigheid is”, staat in een door de directie opgestelde verklaring op de website.

De club heeft advocaat Dolf Segaar van het internationale advocatenkantoor CMS in de arm genomen. Segaar stond een paar jaar geleden FC Twente bij in een juridische strijd tegen de KNVB.

,,Waar het elkaar versterkt zullen we samen met De Graafschap optrekken in dit proces”, aldus Cambuur. Ook De Graafschap greep naast een plek in de eredivisie, als gevolg van het besluit van het bestuur betaald voetbal van de KNVB.

Cambuur voelt zich ernstig benadeeld door de voetbalbond en het besluit kwam aan “als een mokerslag”. “Dat in ons geval de KNVB ervoor koos om RKC komend seizoen in de eredivisie te laten voetballen en SC Cambuur veroordeeld is tot nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie voelt als zwaar onrecht”, aldus Cambuur. De club stond aan kop van de eerste divisie en zegt dat promotie voor 99,5 procent zeker was, zich baserend op data van gezaghebbende databureau’s.

,,De komende dagen en weken zullen de ontwikkelingen en berichten in de media zich ongetwijfeld in een hoog tempo opvolgen. Feit blijft dat we met een eredivisie van twintig clubs met goede solidaire afspraken over geldverdeling en flexibiliteit van gemeentes en overheden, de voetballerij een goede dienst hadden bewezen”, aldus de directie.,,Hoe het allemaal af gaat lopen weten we niet, maar zeker is wel dat wij strijdbaar zijn en dit zullen we blijven tot het bittere of bitterzoete einde.”