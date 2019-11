Cambuur en De Graafschap lopen uit op concurrenten

KKDEen prima avond voor Cambuur en De Graafschap. De twee titelkandidaten in de Keuken Kampioen Divisie wonnen zelf hun wedstrijd en zagen concurrenten NAC en Go Ahead Eagles punten verliezen.

FC Eindhoven bleef tegen koploper Cambuur een helft op de been. Maar direct na de rust sloeg Calvin Mac-Intosh toe. Hij kopte na een vrije trap van Mees Hoedemakers binnen. Mac-Intosh was ook betrokken bij de aanval voor de 0-2 van Robert Mühren. Mitchel Paulissen besliste in de 68ste minuut de wedstrijd.

Lees ook Play Krachtig statement tegen racisme: twintig clubs staan na aftrap minuut stil Lees meer

Achtervolger De Graafschap, dat drie punten achter staat maar nog een duel tegoed heeft, had het aanvankelijk ook moeilijk tegen Jong PSV. De Achterhoekers kwamen na een kwartier spelen op achterstand door een goal van Amar Catic. Niet veel later zorgde Daryl van Mieghem voor de gelijkmaker. Ted van de Pavert bracht De Graafschap nog voor de rust op voorsprong. In de tweede helft liep de thuisclub uit naar 4-1 via goals van Mohamed Hamdaoui en Stef Nijland. Bij Jong PSV viel Claudio Gomes uit met een ogenschijnlijk zware blessure.

NAC, dat dit seizoen vaak nog in de slotfase terugkwam, ging in Breda laat onderuit tegen Jong Ajax. Brian Brobbey kreeg de NAC-fans vijf minuten voor tijd stil: 1-2. NAC kwam wel met een ‘Ajax-aanval’op voorsprong: hakje van Dogan, steekpassje van Van Hooijdonk en El Allouchi stond vrij voor Kjell Scherpen. De middenvelder bleef koel en schoot de 1-0 binnen. Op slag van rust kwam Jong Ajax langszij. Gezien de kansenverhouding niet onverdiend. Traoré gaf de bal mee aan Lang, die sierlijk met een lichte voetbeweging Nick Olij passeerde en vanuit een moeilijke hoek de 1-1 maakte.

Ondanks een slotoffensief kwam Go Ahead Eagles thuis tegen het tegenvallende Roda niet verder dan 1-1. De ploeg van trainer Jack de Gier kwam in de 50ste minuut op achterstand door een doelpunt van Ike Ugbo. Invaller Antoine Rabillard zorgde voor de gelijkmaker. De volle zege zat er voor Go Ahead niet in.

Volledig scherm De eerder racistisch bejegende Ahmad Mendes Moreira (rechts) in duel met Noah Fadiga van FC Volendam. © ANP Sport

Mendes Moreira

Een bewogen avond voor Ahmad Mendes Moreira. Vorige week werd hij bij FC Den Bosch racistisch bejegend. Vanavond speelde ook hij net als alle andere voetballers in de eerste divisie een minuut niet om te ageren tegen racisme. De Excelsior-middenvelder kreeg van coach Ricardo Moniz een basisplaats, maar werd in de rust gewisseld. Toen stond de Rotterdamse club al met 0-2 achter door treffers van Martijn Kaars en Derry Murkin. Jeffry Fortes, in het veld gekomen voor Thomas Verhaar, deed wat terug, maar verder kwam Excelsior niet: 1-2.

FC Den Bosch, middelpunt van de belangstelling door racisme van Bossche fans, boekte vanavond de eerste uitzege. Almere City werd met 0-2 verslagen. Den Bosch, dat de rest van het seizoen met antiracisme-shirts speelt, kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een kopgoal van Jens van Son. Clubtopscorer Rúben Rodrigues besliste tien minuten na de rust met zijn zevende doelpunt van het seizoen de wedstrijd.

NEC blijft koploper in de tweede periode. De Nijmegenaren wonnen door een doelpunt in blessuretijd van Tom van de Looi met 2-1 bij Helmond Sport en klommen naar de vijfde plaats.

Uitslagen

FC Dordrecht - Telstar 2 – 3

24. Kharchouch 0-1, 38. Tavsan 0-2, 40. Marques (pen.) 1-2, 49. Marques (pen.) 2-2, 64. Kharchouch 2-3. Toeschouwers: 1135. Scheidsrechter: Gansner. Geel: Van der Maaten, Korpershoek (Telstar).

Go Ahead Eagles - Roda JC 1 – 1

50. Ugbo 0-1, 76. Rabillard 1-1. Toeschouwers: 9000. Scheidsrechter: Gözübüyük. Geel: Mertens, Corboz, Eddahchouri (GA Eagles), Croux, Van Eijma, Verburgh (Roda).

MVV - TOP Oss 4 - 0

5. Goppel 1-0, 27. Van den Hurk 2-0, 68. Mares 3-0, 74. Schroijen 4-0. Toeschouwers: 3210. Scheidsrechter: Hensgens.

NAC - Jong Ajax 1 - 2

20. El Allouchi 1-0, 45+1. Lang 1-1, 85. Brobbey 1-2. Toeschouwers: 18.212. Scheidsrechter: Van de Graaf. Geel: J. Timber, Pierie (Ajax).

FC Eindhoven - Cambuur 0 - 3

47. Mac-Intosch 0-1, 61. Mühren 0-2, 68. Paulissen 0-3. Toeschouwers: 2192. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Geel: Faber, Cicilia (Eindhoven), Schmidt, Akoy (Cambuur).

Helmond Sport - NEC 1 - 2

60. Okita 0-1, 82. Vereijken 1-1, 90+1. Van de Looi 1-2. Toeschouwers: 1705. Scheidsrechter: Bos. Geel: Van de Looi, Kvida (NEC).

Excelsior - FC Volendam 1 - 2

11. Kaars 0-1, 32. Murkin 0-2, 70. Fortes 1-2. Toeschouwers: 3504. Scheidsrechter: Van Boekel. Geel: Fadiga (Volendam).

De Graafschap - Jong PSV 4 - 1

15. Catic 0-1, 19. Van Mieghem 1-1, 39. Van de Pavert 2-1, 51. Hamdaoui 3-1, 72. Nijland 4-1. Toeschouwers: 9210. Scheidsrechter: Bijl. Geel: Van Heertum (Graafschap), Ngonge, Soulas (PSV).

Jong FC Utrecht - Jong AZ 2 - 1

14. St.Jago 1-0, 34. Lonwijk 2-0, 36. Sedlacek 2-1. Toeschouwers: 485. Scheidsrechter: Dröge. Geel: Maddy (Utrecht), Weigelt, Jacobs, Sedlacek (AZ).

Almere City - FC Den Bosch 0 - 2

15. Van Son 0-1, 56. Rodrigues 0-2. Toeschouwers: 2000. Scheidsrechter: Teuben. Geel: Blackson (Almere City), Vaisanen (Den Bosch).

Volledig scherm Justin de Haas schermt de bal af voor Ralf Seuntjes (midden). © BSR Agency