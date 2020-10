Cambuur blijft aan kop na eenvoudige zege op Roda

Robert Mühren opende al in de elfde minuut de score voor Cambuur. De ploeg van coach Henk de Jong liep nog voor rust uit naar 2-0 via Giovanni Korte. Meteen in de tweede helft maakte Jarchinio Antonia er 3-0 van. Cambuur-middenvelder Mitchell Paulissen, oud-speler van Roda JC, moest in de tweede helft na zijn tweede gele kaart van het veld.