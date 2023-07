Calvin Bassey wil ondanks bod uit Premier League bij Ajax blijven

Fulham ziet in Bassey, die eerder al werd gelinkt aan Brighton, een welkome versterking voor de selectie. De mandekker is echter niet van plan Ajax in te ruilen voor de nummer tien van de Premier League, waar meerdere steunpilaren dreigen te vertrekken. Een vertrek zal Bassey vooralsnog pas overwegen als hij van Ajax te horen krijgt dat hij overbodig geworden is (hetgeen nog niet gebeurde) of zich in Amsterdam een veel grotere club voor meldt. De Nigeriaanse international heeft de overtuiging weer een basisplaats te kunnen bemachtigen en alsnog te slagen in de Johan Cruijff Arena.