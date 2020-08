Caitlin Dijkstra langer bij Ajax: contractverlenging voor verdediger uit Breda

Caitlin Dijkstra uit Breda wint met Ajax beker dankzij goal in blessure­tijd

11 mei Met Caitlin Dijkstra uit Breda in de basis hebben de voetbalsters van Ajax voor het derde jaar op rij de KNVB-beker veroverd. De ploeg van de vertrekkende trainer Benno Nihom versloeg PEC Zwolle in blessuretijd met 2-1. Met nog 30 seconden op de klok scoorde Ajax uit een hoekschop. Via het been van Vanity Lewerissa ging de bal over de lijn.