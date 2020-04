Burgemeester Doetinchem roept op tot actie, Cambuur vreest voortbestaan

Cambuur, dat vooruitlopend op de naderende promotie al de nodige investeringen deed en ook bezig is met de komst van een nieuw stadion, vreest in grote financiële problemen te komen. De Friese club overweegt juridische stappen te nemen tegen de KNVB. ,,Ook in een crisis is rechtvaardigheid een groot goed. Wij blijven dan ook strijdbaar en onderzoeken alle mogelijkheden”, zei algemeen directeur Gerald van den Belt zondag bij Studio Sport. ,,Zodra we hier meer over kunnen melden, zullen we dit direct doen. Of ik vrees voor het voortbestaan van Cambuur? Ja.”



,,We stonden in de winterstop al met acht punten voorsprong bovenaan”, zei Van den Belt. ,,We hebben opnieuw geïnvesteerd om de zwakke plekken in het elftal te versterken, waardoor het kampioenschap nog zekerder zou worden. Bovendien moesten we voor bepaalde 1 april aflopende contracten verlengen. Ook dat hebben we gedaan met het oog op het aanstaande Eredivisie-voetbal.”