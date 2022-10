Burentwist FC Emmen en FC Groningen wordt lange zit: ploegen schieten niets op met punt

De voorpret was leuk, maar bij de burentwist tussen FC Emmen en FC Groningen bleef spektakel uit. In een saaie wedstrijd werd er niet gescoord: 0-0.

Door het matige seizoen tot nu toe van FC Emmen en FC Groningen ging het in Noorden al wekenlang over een mogelijke degradatiekraker tussen de buren. Maar omdat FC Groningen vorige week een sensationele zege boekte op PSV kreeg die ploeg even wat ademruimte. Dat neemt niet weg dat het elftal van trainer Frank Wormuth aan zijn stand verplicht is om te winnen van het ‘kleine broertje’ enkele tientallen kilometers verderop. Bij een zege zou FC Groningen zelfs weer aansluiting vinden bij het linkerrijtje, zo snel kan het gaan.

FC Emmen is momenteel al blij als plek vijftien weer in het vizier komt. In Zuidoost-Drenthe zijn er geen klachten over het combinatiespel, wel is Emmen in momenten verdedigend en aanvallend nog te zwak. Trainer Dick Lukkien ziet wekelijks dezelfde problemen, waardoor hij zichzelf vorige week in commentaar na afloop een ‘grammofoonplaat’ noemde.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Alsof beide ploegen stijf stonden van de zenuwen wilde het duel op De Oude Meerdijk maar niet loskomen. De eerste helft kende slechts enkele hoogtepunten, met aan Emmer zijde kansen voor Mark Diemers en Ole Romeny. Aan de andere kant had Cyril Ngonge de openingstreffer op zijn schoen, maar voor een leeg doel kreeg hij zijn voet niet tegen een harde voorzet van Floran Krüger. Verder deden beide ploegen op De Oude Meerdijk weinig onder voor elkaar.

Het was wachten op een moment dat de wedstrijd zou openbreken, maar de aanvallers van zowel FC Emmen als FC Groningen hadden op het warme kunstgras in Drenthe niets in de molk te brokkelen. Zo was aan de zijde van de gasten Amerikaanse international Ricardo Pepi onzichtbaar. Ook Emmenaar Richairo Zivkovic kon, wederom, geen potten breken. Hij staat nog op nul competitiegoals.

Pas in de slotfase kwam er toch nog de nodige opwinding, toen FC Emmen gevaar stichtte uit enkele corners. Ronald Araujo was het dichtst bij een treffer; zijn kopbal werd van de lijn gered door Laros Duarte.

Volledig scherm Emmen, 30-10-2022, De Meerdijk, football, Dutch Eredivisie, season 2022 / 2023, FC Groningen goalkeeper Peter Leeuwenburgh clashing with FC Groningen player Neraysho Kasanwirjo during the match Emmen - Groningen © Pro Shots / Paul Meima

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.