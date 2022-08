Burak Yilmaz scoort wel, maar hoeft knip niet te trekken: ook nederlaag tegen Heerenveen

Het ontslag van Sjors Utlee heeft bij Fortuna Sittard nog niet tot een schokeffect geleid. Burak Yilmaz & Co gingen voor de vierde keer dit seizoen onderuit. In Friesland was ditmaal SC Heerenveen te sterk: 2-1

Door Wesley van Oevelen

De hele week ging het in Sittard en omstreken over het ontslag van Sjors Ultee en de gevolgen voor Fortuna. De 37-jarige Turkse topaanwinst Burak Yilmaz zou het heft in handen hebben genomen, de trainingen hebben geleid en de opstelling tegen Heerenveen bepaald. Kans om deze verhalen te checken was er voor de lokale en landelijke media niet, de trainingen van de Limburgse eredivisionist waren deze week namelijk allemaal besloten.

Fortuna’s Technisch manager Sjoerd Ars voelde zich voor het duel in Friesland genoodzaakt enige uitleg te geven voor de camera’s van ESPN over het ontslag van Ultee: ,,Te weinig progressie en een verschil van inzichten.” En dat Yilmaz zich na het ontslag van Ultee met de trainingen had bemoeid, was ook al geen onzin. Ook het verhaal dat hij premies van duizend euro aan ploeggenoten had beloofd, klopte. ,,Dat doet de club om de spelers extra te stimuleren, ook al is dat niet onze cultuur.” Of Yilmaz dan ook de opstelling gemaakt had? ,,Absoluut niet.”

Op papier waren het namelijk interim-trainers Dominik Vergoossen en Jeroen Schepers die direct hadden ingegrepen. Tegen Heerenveen werden doelman Yannick van Osch, die vorige week tegen Cambuur vier afstandsschoten om zijn oren kreeg, Arianit Ferati en Paul Gladon geslachtofferd. De Kroatische doelman Ivor Pandur mocht zoals verwacht starten, evenals de Turk Dogan Erdogan en Amerikaan Cole Bassett.

Hoewel Fortuna niet zo lamlendig voor de dag kwam als een week eerder in eigen huis tegen Cambuur Leeuwarden, leden de Limburgers tegen Heerenveen de vierde nederlaag van het seizoen.

De Friezen maakten het verschil in de eerste helft. Spits Sidney van Hooijdonk vond na 17 minuten spelen al het net en maakte zijn vijfde van het seizoen. Hij liep een strakke voorzet van aanvalspartner Amin Sarr binnen. Een minuut voor rust gooiden de Friezen het duel in het slot. Milan van Ewijk knalde met een heerlijke volley van randje strafschopgebied raak: 2-0.

In de slotfase versierde nota bene Yilmaz een strafschop. Die schoot hij zelf beheerst achter Heerenveen-goalie Andries Noppert, die daarmee voor het eerst dit seizoen verschalkt is. Het werd echter niet meer dan een persoonlijk succesje - zijn derde treffer in de eredivisie - voor de 77-voudig Turks international. Zijn knip hoeft hij in ieder geval niet te trekken. Fortuna blijft puntloos hekkensluiter van de eredivisie.

