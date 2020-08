Buitenspel? Pixels zorgen komend seizoen in de eredivisie voor uitsluitsel

De videoscheidsrechter (VAR) heeft afgelopen seizoen bij de 232 wedstrijden die gespeeld zijn in de eredivisie 58 keer ingegrepen. Dat gaat dus om ongeveer 1 van de 4 duels. Die cijfers liet Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB, donderdag zien bij een toelichting op de spelregelaanpassingen voor komend seizoen.



Bij de 58 keer dat er werd ingegrepen leverde het VAR-advies 51 maal een juiste beslissing op. In 1 geval bleef er twijfel bestaan en 6 keer leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op. Bij de 232 gespeelde wedstrijden greep de videoscheidsrechter 20 keer onterecht niet in. In 8 gevallen bleef er twijfel over de juistheid van de beslissing van de arbitrage.



,,Het lijkt erop dat het aantal gemaakte fouten iets minder is dan vorig seizoen”, aldus Van Egmond. ,,Maar daar moeten we voorzichtig in zijn. Er is 20 keer onterecht niet ingegrepen, dus daar mogen we nog niet tevreden over zijn.”