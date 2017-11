Buitenlandse coach Oranje 'volstrekt bespreekbaar' voor Gudde

Het ging de van Feyenoord gekomen topman desondanks te ver om er zijn voorkeur voor uit te spreken. ,,Er zijn ook genoeg Nederlandse coaches die de invloeden van het buitenland heel goed kennen.''



Op wat voor termijn én in welke volgorde hij de betreffende personen wilde aanstellen liet hij nog in het midden. Gudde trekt de komende maanden uit om te inventariseren. ,,Het gaat er om de beste mensen op deze plek te krijgen. Dat is belangrijker dan me nu op een bepaalde tijd vast te pinnen. Dat het iets is dat we heel snel gaan oppikken lijkt me duidelijk.''