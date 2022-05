Buijs vertrekt met zeven nederlagen op rij bij Groningen, Cambuur eindigt als negende

FC Groningen heeft het seizoen in mineur afgesloten. In eigen huis ging het met 2-3 onderuit tegen SC Cambuur, waardoor de club nu zeven keer op rij heeft verloren en trainer Danny Buijs in mineur afscheid neemt. Cambuur eindigt als negende en moet het ticket voor play-offs om Europees voetbal aan Heerenveen laten.

Het duel tussen FC Groningen en SC Cambuur stond vooral in het teken van het afscheid van Buijs, die na vier seizoenen de club verlaat. De oefenmeester hoopte dat nog te doen met plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal, maar de realiteit is dat FC Groningen daarvoor niet goed genoeg is.

Ook tegen de Leeuwarders lukte het FC Groningen niet om het chagrijn van de laatste weken van zich af te spelen. Wederom werd duidelijk dat Buijs er dit seizoen niet in is geslaagd zijn elftal dicht te metselen en een vechtmachine te creëren. Cambuur kwam in het eerste kwartier een aantal keer gevaarlijk door en had bijvoorbeeld via Issa Kallon al kunnen scoren. Uiteindelijk was het Roberts Uldrikis die de score met het hoofd opende uit een corner van Robin Maulun.

FC Groningen grossierde in slordigheden en zette de matige vorm voort die al aanhoudt sinds begin april. Niets wees erop dat het elftal nog een gooi zou doen naar de play-offs, alleen Cyril Ngonge was in de eerste helft twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar vond telkens doelman Sonny Stevens op zijn weg.

Na de onderbreking ging het niet veel beter met de thuisploeg. Opnieuw kreeg het een dreun te verwerken toen Mees Hoedemakers op aangeven van Kallon eenvoudig de 2-0 binnen schoof. Toen aanvoerder Jørgen Strand Larsen uit de draai de aansluitingstreffer maakte, was er even weer geloof op een resultaat. Dat duurde slechts twee minuten, omdat Bjorn Meijer zich in duel met Mitchel Paulissen liet verrassen en hem in het strafschopgebied naar de grond trok. De penalty werd benut door Kallon: 1-3.

In blessuretijd maakte Romano Postema de stand nog iets dragelijker voor FC Groningen, maar dat kon een nederlaag niet voorkomen. Het tijdperk van Danny Buijs eindigde dus met weer een verloren wedstrijd, de zevende op rij. FC Groningen zakte op de ranglijst daardoor naar de twaalfde plaats, slechts twee punten boven de degradatiestreep. Cambuur won voor het eerst sinds februari en sloot het seizoen af in het linkerrijtje: negende.

