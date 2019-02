Buijs na zege op Feyenoord: ‘Dit smaakt echt heel lekker’

Volgens Buijs had FC Groningen gespeeld op een manier zoals de fans het graag zien. ,,We hebben een groot deel van de wedstrijd de tegenstander afgejaagd. Er waren ook voldoende leuke momenten voor het doel. Strijd is de basis.’'

Buijs is na de winterstop met FC Groningen met een indrukwekkende opmars bezig. ,,In oktober vielen we bijna van Teletekst af, zó laag stonden we’', glimlachte hij bij FOX Sports. ,,Nu staan we eindelijk in het linkerrijtje. Als we daar na 34 wedstrijden ook nog staan, zou dat heel mooi zijn. Play-offs om Europees voetbal? Daar zou ik voor tekenen. De kunst is om deze teamspirit vast te houden.’'