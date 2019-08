Buijs baalt van arbitrage: ‘Er moet meer duidelijkheid komen’

Danny Buijs, trainer van FC Groningen, vond na de rode kaarten voor twee van zijn spelers in het verloren duel met FC Twente dat er meer duidelijkheid moet komen. ,,Wanneer is iets geel, wanneer is iets rood?”, vroeg hij zich af bij FOX Sports. ,,Het verandert nu per week.”

Buijs had het daarbij met name over de eerste veldverwijzing, van Ramon Pascal Lundqvist. Die haakte zijn tegenstander zonder de intentie de bal te spelen. Bij de tweede keer rood kwam Mike te Wierik volgens de arbitrage met gestrekt been in. Buijs: ,,In eerste instantie had ik niet de indruk dat het een overtreding was. Maar het gaat soms zo snel dat je het niet weet. Lastig, Mike ging er wel wild in.”

Met negen man, voor rust al, speelde Groningen in feite een kansloze wedstrijd. Buijs: ,,Toch gaven we nauwelijks kansen weg. De tegentreffers kwamen uit een vrije trap en strafschop. Ik ben heel blij met de manier waar wij dan toch terugknokken en op 2-1 komen. Dat Twente dan profiteert van de ruimte is logisch.”

Arbiter Bax: Ik sta achter alle beslissingen

Scheidsrechter Christiaan Bax was na afloop zeker van zijn zaak. ,,Ik heb niet de gemakkelijkste weg gekozen, maar wel de goede weg. Ik sta achter alle beslissingen. Ik ben een paar keer gecorrigeerd door de VAR”, vervolgde de arbiter bij FOX Sports. ,,Dat is misschien niet altijd even leuk, maar het heeft er wel toe geleid dat de juiste maatregelen getroffen zijn. Het is niet leuk dat het na afloop van een wedstrijd vooral over de arbitrage gaat. Dat is niet de bedoeling. Maar soms is het nu eenmaal niet anders.”