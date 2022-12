Bryan Linssen en Jens Toornstra over droomreis door Europa: ‘Arne Slot lag in Marseille languit in het gangpad’

Graham Potter spreekt vertrouwen in Hakim Ziyech uit, Claudio Ranieri na 31 jaar terug bij Cagliari

Nu het WK is afgelopen kan de blik weer richting de hervatting van de verschillende voetbalcompetities in binnen- en buitenland. Welke clubs gaan zich versterken? Volg het laatste transfernieuws in ons liveblog.

23 december