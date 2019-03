Bruins langer bij Excelsior, behalve bij degradatie

Van Bommel ziet geen voordeel voor PSV in druk programma voor Ajax: ‘Hadden wij dat maar’

14:15 ,,Hoe mooi is het”, antwoordde Mark van Bommel na vragen over het drukke programma voor Ajax, dat met PSV in een kampioensstrijd is verwikkeld. ,,Hadden wij dat maar”, aldus de coach van PSV. ,,Als je meer wedstrijden speelt, blijf je in het ritme.”