Brood luistert bij eigen presentatie vooral naar Jol: ‘Ik heb ook wel een eigen mening’

In de Ernst Happel Lounge van het Cars Jeans Stadion in Den Haag zat Ruud Brood vanmiddag het grootste gedeelte van zijn presentatie stilzwijgend voor zich uit te kijken. Af en toe glimlachte de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Om een vraag van een journalist of om een opmerking van de man naast hem. Want die was het grootste gedeelte van de tijd aan het woord. De meeste vragen waren namelijk niet voor Brood, maar voor Martin Jol. En dus deden alle aanwezigen wat Aleksandar Rankovic de voorbije maanden volgens velen te weinig deed: luisteren naar het hoofd van het technisch hart.



Maar dat Jol die centrale rol moest vervullen, is natuurlijk niet vreemd. Want in de zoektocht naar de kiem van het ontslag van Rankovic, werd de afgelopen dagen namelijk voortdurend gewezen naar de visie van het technisch hart, waarover Jol dus de leiding heeft. Dat de vorige trainer van ADO zich daar niet aan wilde conformeren, werd als een teleurstelling ervaren. Het was meteen een duidelijke boodschap voor zijn opvolger. Met wie moet worden bereikt, wat met Rankovic dreigde te mislukken: ADO in de eredivisie houden.