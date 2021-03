Brobbey, Botman, Lang, Koopmeiners, Ihattaren en Rensch in voorselectie voor EK met Jong Oranje

De Boer maakte eerder vanavond zijn 31-koppige voorselectie bekend voor de interlands tegen Turkije (uit), Estland (thuis) en Gibraltar (uit), de eerste drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. Bij het samenstellen van de voorlopige spelersgroep is rekening gehouden met het Europees kampioenschap onder 21, waaraan Jong Oranje van 24 maart tot en met 31 maart deelneemt. Daarover hebben de betrokken coaches Frank de Boer en Erwin van de Looi onderling overlegd. ,,Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen”, zegt bondscoach Frank de Boer. ,,Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden.”