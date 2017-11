Breuer eerlijk: Voor ons was 0-0 het maximaal haalbare

Door Dennis van Bergen

Het is voor hem altijd een speciale weerzien, het treffen met zijn voormalig club. Maar die sentimenten telden vanavond niet voor Michel Breuer. Na goede resultaten tegen Excelsior (1-1) en FC Groningen (2-1) was het voor hem belangrijk dat Sparta die stijgende lijn door zou trekken. En dat deed de Rotterdamse club met de 1-1 tegen SC Heerenveen enigszins. ,,Het was niet de meest spectaculaire wedstrijd die we hebben gespeeld, maar we hebben wel gevochten voor elke meter'', stelde Breuer vast. ,,En dat is heel belangrijk voor een ploeg die voor handhaving vecht.''

Breuer: ,,Over de hele wedstrijd bezien ben ik tevreden met het resultaat. Voor rust was SC Heerenveen sterker. Vooral uit corners waren ze gevaarlijk, daar hadden we het soms wat moeilijk mee. In de tweede helft zijn we echter niet meer in de problemen geweest. We kunnen dus redelijk tevreden zijn. Al moeten we wel zo eerlijk zijn dat er voor ons niet heel veel meer in zat dan een 0-0-gelijkspel. Dit was voor ons het maximale resultaat.''

In de slotfase kreeg Sparta via Robert Mühren en invaller Ragnar Ache nog wel wat mogelijkheden om de winst binnen te halen, maar dat zou gezien het spelbeeld inderdaad niet verdiend zijn geweest. In de eerste helft was SC Heerenveen, onder leiding van smaakmaker Martin Odegaard, het meest dreigend met kansen voor Michel Vlap, Nemanja Mihajovic en Daniel Hoegh. Vaak was het doelman Roy Korstmit van de Rotterdammers die goed optrad. Aan de andere kant bleef het gevaar beperkt tot een half kopkansje voor Mühren en een schot van Deroy Duarte.