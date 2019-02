‘Breed gedragen’ trainer halen is voor Feyenoord al bijna onmogelijk

Natuurlijk zag Dick Advocaat het in eerste instantie wel zitten om Feyenoord nog een seizoen onder zijn hoede te nemen. De 71-jarige Hagenaar werkt in de nadagen van zijn lange loopbaan alleen nog op rijafstand van zijn huis en wie ja zegt tegen Sparta en FC Utrecht, zegt normaal gesproken toch geen nee tegen Feyenoord?

De voormalig bondscoach stond er in en rond de Kuip ook goed op want in 2016 was hij toch zeer bepalend geweest voor de club. Hij redde Giovanni van Bronckhorst van de ondergang in zijn eerste seizoen. Maar na de degradatie met Sparta en de recente slechte serie van FC Utrecht is het sentiment gekanteld. En niet zo’n beetje ook. Al kun je jezelf afvragen bij welke naam als kandidaat opvolger van Van Bronckhorst er op dit moment wel luid gejuich zal opstijgen in de Kuip.



Het Legioen roert zich en na het vertrek van Eric Gudde, Gerard Hoetmer en het aangekondigde opstappen van Giovanni van Bronckhorst richten de pijlen zich nu massaal op technisch directeur Martin van Geel. De Brabander haalde inderdaad een buslading matige spelers naar de Kuip, maar wie zijn trackrecord op het gebied van het binnenhalen van trainers bekijkt ziet vrijwel alleen maar voltreffers, bij welke club Van Geel ook werkzaam was.

Of hij nu nog aan het verwachtingspatroon van de achterban kan voldoen is zeer de vraag. Maar het afzeggen van Dick Advocaat, na eerst Louis van Gaal al te hebben gepolst, brengt nog iets aan de horizon. Het is zeker niet meer zo dat een trainer klakkeloos ja zal zeggen tegen Feyenoord.

Er zijn mensen die schreeuwen om vernieuwing. Een Duitser, een Deen, desnoods een Belg. Als het maar nieuw is. Maar veel van die mensen droppen dan namen van trainers die bijvoorbeeld net in de Premier League hebben gewerkt. Of die vanuit de Bundesliga naar China vertrokken om hun bankrekening op een ongelooflijke manier te spekken. Die kijken natuurlijk niet naar Feyenoord zoals een supporter dat doet. Een supporter zou bij wijze van spreken gratis het Maasgebouw en de kleedkamers willen aanvegen, want we hebben het wel over Feyenoord. Een trainer ziet waarschijnlijk de nummer drie of zelfs vier (vorig seizoen en met een beetje pech dit seizoen weer) van Nederland, weliswaar in een geweldig stadion, maar toch. Ze zien een club in een competitie die niet tot de verbeelding spreekt. En ook een club met een oorlogskas die aanvankelijk vol zat maar inmiddels akelig leeg is geraakt.

Dan kom je als Van Geel zijnde bij voor het grote publiek onbekende namen uit. Of trainers die hun sporen nog moeten verdienen, die Feyenoord als een enorme stap in hun loopbaan kunnen zien. Een buitenlander? Iemand met andere ideeën? Iemand als Gunder Bengtsson in 1989? Assistent van de grote Sven-Göran Eriksson bij het succesvolle IFK Göteborg. Later zelf hoofdtrainer bij de Zweedse club en bij Panathinaikos. Zo’n cv zou nu een pre zijn. Maar bij Feyenoord bleek de Zweed een ongelooflijke mismatch.