Bredanaar Van Dijk alsnog bij Oranje-selectie

De 12-voudig international meldt zich vanavond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar Oranje om 20.30 uur verzamelt. Door de toevoeging van de verdediger van Southampton bestaat de selectie nu uit 25 spelers.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in en tegen Wit-Rusland en dinsdag erna tegen Zweden, en de vraag is dus of Van Dijk minuten gaat maken in die wedstrijden. Bij Southampton stond hij zondag voor het eerst in acht maanden weer eens in de basis.