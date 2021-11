Bredanaar Mike Kleijn (16) is een ‘stille leider’ bij Feyenoord, maar laat zijn voeten altijd spreken

Podcast | ‘Er moet veel meer uit die brede selectie van Ajax worden gehaald’

Terwijl Oranje zich voorbereidt op de interlands met Montenegro en Noorwegen praat presentator Etienne Verhoeff met Johan Inan na over het huiswerk voor Ajax. Na de 0-0 tegen Go Ahead Eagles was duidelijk dat er nog wat werk ligt voor trainer Erik ten Hag.

9 november