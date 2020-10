Breda beschikt over vruchtbare geboortegrond voor eredivisievoetballers, zesde plek op ‘geboorteranglijst’

Toegegeven, het is erg opportunistisch en vooral ook ludiek bedoeld, maar Breda neemt met zes eredivisievoetballers de zesde plek op de ‘geboorteranglijst’ in, ruim achter Amsterdam (37) en Rotterdam (19), maar Den Haag (10), Nijmegen (9) en Utrecht (8) zijn met een flinke geboortegolf best in te halen. Roosendaal (alleen Bilal Ould-Chikh) en Bergen op Zoom (Bart Nieuwkoop en Job van den Avert) hebben in dat opzicht toch net iets meer goed te maken.

RKC en Fortuna

De in Breda geboren eredivisionisten zijn vooral verdeeld over twee clubs, Etienne Vaessen en Nigel Langras zijn RKC’ers, Mike van Beijnen en Mats Seuntjens spelen bij Fortuna. Ook de wieg van doelman Tim Coremans (Sparta) en Rick Zuijderwijk (Willem II) stond in Breda. Het gaat daarbij om spelers die in Breda geboren zijn, dus niet per se opgegroeid. Zo kwam Coremans ter aarde in het Bredase ziekenhuis, maar de keeper groeide op in Etten-Leur.