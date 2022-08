Branderhorst begrijpt keuze NEC voor Cillessen: ‘Je bent gek als je de kans om hem terug te halen laat schieten’

NEC kondigde donderdagochtend de presentatie van Cillessen aan, maar stelde die vervolgens tot twee keer toe uit vanwege een technische formaliteit in de afronding van de transfer. Vanochtend werden de laatste plooien gladgestreken.

Mattijs Branderhorst (28) keepte zondag tegen FC Twente (0-1 door late goal Sem Steijn) nog bij NEC en probeert de komst van Cillessen positief te benaderen. ,,Het was speciaal hoe ik hier ontvangen ben door de supporters. Sinds de thuiswedstrijd tegen Ajax vorig seizoen is de band met de supporters er goed", zei Branderhorst.

,,Na het nieuws van afgelopen week is het goed om te weten dat de fans mij steunen. Het is een rare week geweest, een rollercoaster van emoties. De geruchten gingen hier al een tijdje dat Jasper zou komen, maar als hij er dan echt is dan is dat wel even flink balen voor mij natuurlijk. Nu is de situatie zo dat hij door omstandigheden nog niet getekend heeft en sta ik gewoon nog op doel. Ik heb geprobeerd me gewoon te focussen op de wedstrijd.”

Quote Je bent gek als je de kans om Cillessen terug te halen laat schieten. Mattijs Branderhorst

,,De club is erg duidelijk geweest richting mij en dat is voor mij ook fijn in deze situatie. Ik moet ermee leren omgaan. Het is balen, maar ik ben niet een persoon die heel erg uit z'n slof schiet. Ik heb een dagje nodig gehad om het te verwerken, maar ik moet ook door. Zolang Jasper niet getekend heeft, blijf ik gewoon staan. Ik probeer het beste uit deze situatie te halen. Jasper is een keeper van het Nederlands elftal en ik heb me mijn hele carrière al afgevraagd wat nou het verschil is tussen mij en keepers op dat niveau.’’

,,Het is nu voor mij de perfecte maatstaf. Ik probeer positief te blijven. Misschien leer ik er heel veel van, maar ik zal ook mijn opties openhouden. Als er een goede club langskomt moet ik ook kijken of de club met mij wil meedenken. Als het in het plaatje van mij en mijn vriendin past, blijf ik gewoon lekker hier.”

Branderhorst mocht vrijdag van NEC niet met de media praten en deed gisteren zijn verhaal. ,,Natuurlijk baal ik, maar ik begrijp de club. Je bent gek als je de kans om Cillessen terug te halen laat schieten. Dat is wel wrang voor mij na zo’n sterk seizoen. Ik hoor van iedereen dat ik het fantastisch heb gedaan en dan valt dit rauw op mijn dak.”

