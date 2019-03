Brandalarm als wake-upcall voor ADO: ‘Hoeft niet altijd mooi’

‘Nu wordt bepaald of NAC er bovenop komt of niet’

17:04 FC Utrecht vreest morgen vooral de overlevingsdrang van NAC Breda, dat aan een zijden draadje aan het rechterrijtje van de eredivisie hangt. Het Rat Verlegh Stadion is uitverkocht, als eerste thuisduel in een reeks van twee in wat misschien wel de laatste strohalm is voor het noodlijdende NAC.