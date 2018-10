Branco van den Boomen toont zich uitstekend voorspeller: zes wedstrijden goed

Vitesse-spits Darfalou in nationale ploeg Algerije

8 oktober De goals van Oussama Darfalou zijn niet onopgemerkt gebleven in Algerije. De spits van Vitesse is opgenomen in het nationale team voor deze interlandperiode. De Woenstijnvossen werken de komende week in de Afrika Cup-kwalificatie een dubbel af tegen Benin.