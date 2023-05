Branco van den Boomen op weg naar Ajax: middenvelder Toulouse eerste zomeraanwinst

Van den Boomen kwam in 2011 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en schopte het in Amsterdam tot de beloftenploeg. Tot een doorbraak in de hoofdmacht leidde het niet. Hij vertrok naar FC Eindhoven en speelde vervolgens voor SC Heerenveen, Willem II (huur) en De Graafschap.

In Doetinchem verdiende de aanvallende middenvelder in de zomer van 2020 een transfer naar Toulouse, waar hij een belangrijke spil in het elftal werd. In 119 duels kwam Van den Boomen tot 23 goals en 45 assists. Eind vorige maand won Toulouse nog de Franse beker, 66 jaar na de eerste keer in de clubhistorie. Maar Van den Boomen vertrok, net als landgenoot Stijn Spierings, transfervrij uit Zuid-Frankrijk, zo maakte de club vrijdag bekend. Zij konden het niet eens worden over een nieuw contract.