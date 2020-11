Brama, Giakoumakis of De Leeuw: wie maakte het doelpunt van de week?

Gehavend PSV krijgt vanuit de KNVB geen hulp: duel met ADO moet doorgaan

30 oktober PSV beleeft een van de meest turbulente weken ooit in de clubgeschiedenis. Ongeveer de halve selectie is door corona-besmettingen en blessures niet inzetbaar en de ploeg van Roger Schmidt werkt desondanks in rap tempo een aantal belangrijke wedstrijden af. Een vraag aan de KNVB om ADO-thuis van zondag uit te stellen vanwege alle problemen én om de kans op een goed Europees resultaat volgende week (uit bij PAOK Saloniki) te vergroten, werd door de voetbalbond afgewezen.