Brama: Dit is de ontlading van een jaar in spanning

FC Twente speelde maandag tegen Jong AZ (0-0) niet best, maar dat maakte Wout Brama niet zoveel uit. ,,Kampioen worden was onze missie. Die missie is nu geslaagd. Mooier kun je het niet krijgen'', zei de aanvoerder van de Enschedeërs, die na een jaar afwezigheid terugkeren in de eredivisie.

De degradatie van vorig seizoen had grote (financiële) gevolgen voor Twente. Brama: ,,Als je dit in augustus had gezegd, had ik je voor gek verklaard. We hadden toen de selectie nog helemaal niet op orde. Ook vandaag voetbalden we niet best, het is een beetje een repeterend verhaal. Maar we hebben de competitie gewonnen.‘’

Er viel een flinke last van de schouders van de spelers van FC Twente, zei Brama. ,,De club hing aan een zijden draadje als we niet direct kampioen zouden worden. Die druk hebben we als spelersgroep wel de hele tijd gevoeld. Gelukkig is die druk nu weg.''

Veldbestorming

Tijdens de huldiging bestormden enkele supporters het veld. Hierdoor duurde het uitreiken van de schaal aan Brama langer dan in de planning stond. ,,De supporters hebben ook een jaar leed gehad. Maar eindelijk staan we waar we willen zijn. Dit is ontlading van een jaar in spanning", zei de aanvoerder tegenover FOX Sports. Hij was verheugd dat oud-teamgenoot Blaise N’Kufo, die in 2010 de schaal omhoog mocht tillen als captain, hem de schaal aanreikte. ,,Mooi dat ik hem van Blaise krijg. Wie weet dat ik in de toekomst de schaal ook een keer mag doorgeven.”



Tom Boere, de spits, sloot zich aan bij de woorden van Brama. ,,Dit maakt alles goed na een wisselvallig seizoen met pieken en dalen. Ik had zelf meer willen spelen en meer goals willen maken, maar we gaan nu lekker de eredivisie in.”

Volledig scherm Wout Brama (FC Twente) met Tijjani Reijnders en Kenzo Goudmijn van Jong AZ. © BSR Agency Volledig scherm Wout Brama. © BSR Agency

Tweede keer

Net als in 1984 keert FC Twente terug naar de eredivisie. In dat seizoen eindigden de Tukkers achter MVV als tweede. Nu kan de champagne ontkurkt worden, net als in 2010, toen FC Twente kampioen werd in de eredivisie en het zich plaatste voor de Champions League.