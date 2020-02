Brama bij selectie voor thuisduel AZ: ‘Moeten doen wat het beste is voor Twente’

Wat is het Europese vooruit­zicht voor de verliezend finalist?

12:07 FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en NAC gaan uitmaken wie dit jaar de KNVB-beker mee naar huis mag nemen en dus rechtstreeks de Europa League in mag. Maar wat gebeurt er met de verliezend finalist als Ajax of Feyenoord de beker wint en ook via de competitie de (voorronde van de) Champions League haalt?