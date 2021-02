Podcast De Stuurlui: ‘Ik zou Feyenoord zeker nog niet afschrijven’

Volgens Mossou is de kans niet groot dat PSV zich na dit weekend weer volledig mengt in de titelrace. ,,Ajax is natuurlijk gewoon favoriet, het zal voor hen de ideale kans zijn om te laten zien dat ze de allerbeste zijn. Ze zullen de drive voelen er een showwedstrijd van te maken.’’ Voor PSV zal het duel in het teken staan van eerherstel, nadat het gisteravond in extremis werd uitgeschakeld in de Europa League. Mossou bekeek de laatste minuten tegen Olympiakos met verbazing. ,,Waarom wisselt die Schmidt nou niet? Heel het seizoen haalt hij spelers eraf als ze een klein beetje moe zijn, nu laat hij ze op hun laatste benen staan. Het is echt heel merkwaardig.’’