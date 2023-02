Dusan Tadic bewijst als topfitte leider van Ajax dat je hem beter niet kan afschrijven

In twee maanden zet bevlogen Dick Advocaat ADO naar zijn hand: ‘Hij heeft een soort magie’

ADO Den Haag is acht duels op een rij ongeslagen en heeft een ticket voor de kwartfinale van het bekertoernooi op zak, dankzij een zege op eredivisionist Go Ahead Eagles. Bij de Haagse club is alles anders door de bevlogenheid, duidelijkheid en ‘magie’ van trainer Dick Advocaat (75).