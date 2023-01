De gekte komt op gang: clubs willen van spelers af, spelers willen van clubs af en WK-uitblinkers zijn in trek

Marc Overmars opgenomen in het ziekenhuis: ‘Hij zal een tijdje rustiger aan moeten doen’

Marc Overmars is opgenomen in het ziekenhuis. Dat stelt zijn club Royal Antwerp FC. ,,Overmars is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct", zo laat de Belgische club weten.

