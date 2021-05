KNVB stelt sparringspartner Hansi Flick aan als directeur

Fanatieke supporters eensgezind: ‘Ik voel het tot in de tenen, NAC gaat dit niet meer laten lopen’

22 mei In een ware thriller versloeg NAC afgelopen donderdag FC Emmen. De Parel van het Zuiden veroverde na strafschoppen een plaats in de finale van de play-offs. In de strijd om een ticket voor de eredivisie raakte Breda in extase. Supporters Maarten Akkermans, Ferry de Bont, Bram van Doorn en oud-speler Jan Paul van Hecke over de intense spanning en de naderende apotheose tegen NEC.