Bozenik krijgt speeltijd bij Jong Feyenoord

De aanvaller viel zaterdagavond, een paar dagen na zijn transfer, al in bij de hoofdmacht in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. ,,Ik speelde vijf minuten en ik kreeg al twee tot drie kansen om te scoren’’, zei de spits, die volgens Dick Advocaat zich nog wat bescheiden opstelt. ,,Iedereen is hier vriendelijk. Ik voel me hier goed.’’



Jong Feyenoord begon de kampioenspoule verleden week dramatisch. Op Varkenoord was Jong Roda JC Kerkrade met ruime cijfers te sterk: 1-4.