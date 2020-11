Boze PEC-fans wachten spelersbus op en eisen ontslag trainer Stegeman, clubvoorzitter: ‘dit keur ik af’

Visser begrijpt dat de supporters, die onder meer het ontslag eisten van trainer John Stegeman, teleurgesteld waren. Dat was hij zelf ook, na het verlies in Enschede. ,,Maar wat voegt het toe als je bij het stadion de spelersbus opwacht? Niks. Ik weet wel: voetbal is emotie. Maar dit keur ik ten stelligste af.’’

Maar dat is dus het nadeel van deze tijd, zegt Visser. ,,Normaal organiseren we regelmatig supportersavonden, waar de fans hun zegje kunnen doen. Maar door corona kan dat dus allemaal niet. En dan krijg je dit soort toestanden.’’

Boosheid

Al komt de boosheid van de supporters niet als een verrassing. Visser merkte het de laatste weken al op social media. Dat sommige fans wel heel erg kritisch zijn op hun club. ,,Al moet je natuurlijk wel de grenzen bewaken. Ik snap dat je chagrijnig bent en dat je de trainer, de technisch manager en de voorzitter aanpakt. Dat is ook niet erg. Daar moet je ook tegen kunnen als je deze functie bekleedt. Maar om de spelers op te wachten, dat is echt een stap te ver.”

Om de fans tegemoet te komen, gaat de club later deze week met de fans in gesprek. ,,Dan gaan we kijken hoe we dit samen gaan oplossen.’’

Geen ontslag

Op één ding hoeven de supporters, die zaterdagavond onder meer spraken met technisch manager Mike Willems, alleen niet te rekenen. Zo blijft John Stegeman aan als trainer.

,,Het is heel makkelijk om de coach weg te sturen’’, zegt Visser. ,,Je hebt een goed gesprek en het is klaar. Maar wat levert dat op? Niks. Pak de statistieken er maar bij. Doorgaans verandert er weinig aan als je een trainer vervangt.’’

Volledig scherm PEC Zwolle-keeper Michael Zetterer werd in Enschede vijf keer gepasseerd. © ANP

Bovendien staat de spelersgroep ondanks de mindere resultaten nog altijd volledig achter Stegeman, aldus Visser. Dat spraken ze zondag opnieuw uit, toen ze de wedstrijd met elkaar doornamen.

,,Er is nog altijd veel harmonie. Oké, na zeven duels hebben we weliswaar nog maar zes punten. Ik weet wel: ik bekijk het via een roze bril. Maar zo slecht spelen we echt niet. Tegen RKC hadden we weliswaar moeten winnen, maar zelfs de eerste helft tegen FC Twente was het niet slecht. Laten we ons daaraan dan maar vast houden.”

Opheldering

,,Dit is geen actie van ons’’, laat Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersvereniging, in een reactie weten. ,,Ik was er niet bij en wist er niet van. Of ik het afkeur? Kijk, ik kan me voorstellen dat supporters opheldering vragen over deze wedstrijd. Dat gebeurt in de emotie. Zolang ze geen agressie gebruiken, vind ik dat prima. Supporters kunnen niet bij de wedstrijden zijn en willen laten weten wat ze voelen. Het is niet verboden om ergens naartoe te gaan.’’

Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer is de actie rustig verlopen. ,,Er zijn geen aanhoudingen verricht, we hoefden niet in te grijpen.’’