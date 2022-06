Bouwer BAM mag toch beslag leggen op bezittingen AZ na claimzaak rond nieuwe dak

Bouwconcern BAM mag toch beslag leggen op bezittingen van voetbalclub AZ, heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Daarmee behaalt de onderneming een juridische overwinning in een claimzaak rond de bouw van het dak van het stadion van de Alkmaarders. Over het geschil loopt ook nog een bodemprocedure en daarin is het laatste woord nog niet gezegd.

De zaak gaat over een miljoenenclaim richting AZ. Nadat het dak van het AFAS Stadion in 2019 instortte kreeg BAM de klus om een nieuw dak te maken. Daarmee was in totaal meer dan 20 miljoen euro gemoeid. Maar het bouwconcern leverde het dak uiteindelijk maanden later af dan gepland. AZ wilde daarom niet het volledige bedrag betalen en wees op een speciale kortingsregeling in het contract. BAM was het daar niet mee eens en zei dat niet aan de voorwaarden voor de regeling was voldaan omdat de vertraging niet kwam door de bouwer zelf, maar doordat langer moest worden gewacht op de goedkeuring van constructietekeningen en bepaalde berekeningen.

Inclusief rente en andere kosten zou er nog zo’n 5 miljoen euro overgemaakt moeten worden. Vorig jaar kwam het beslagleggingsverzoek al voor de voorzieningenrechter in Alkmaar. Die gaf AZ in eerste instantie gelijk en wees de vordering van BAM af. Maar daar gaat het hof niet in mee want de rechter zou eerder te strenge criteria hebben gehanteerd bij de beoordeling van het verzoek van BAM.

Leeghalen bankrekening

Of BAM daadwerkelijk beslag gaat leggen op bezittingen van AZ valt overigens nog te bezien. Om welke bezittingen het precies gaat wil advocaat Mark Littooij van de bouwer ook niet zeggen. Volgens Littooij gaat het eigenlijk meer om een middel om de club tot betaling te bewegen. Nu de zaak al uitgebreid in de media is geweest is het verrassingseffect van een beslaglegging er volgens hem ook al een beetje af. Dat zou AZ de gelegenheid geven om tijdig maatregelen te treffen. Een voorbeeld is het leeghalen van een bankrekening zodat een beslaglegging daarop weinig effect heeft.

AZ geeft aan kennis genomen te hebben van de uitspraak van het hof. De club ziet een beslaglegging in dit geval als een formaliteit en gaat er niet vanuit dat dit AZ zal raken in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om die reden zal AZ ook niet in beroep gaan. Zodra de bodemprocedure in het voordeel van de club uitpakt, komt de beslaglegging namelijk automatisch te vervallen. En het verloop van die procedure ziet AZ naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet.