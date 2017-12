Boussatta vernoemt zoon naar Nouri

Door Sjoerd Mossou



De geboortedatum van Nouri Boussatta maakt de symboliek compleet: 22-12, opgeteld het rugnummer 34 van de betreurde voetballer. ,,Het is een heel bijzondere samenloop van omstandigheden’’, vertelt Boussatta, oud-speler van ondermeer FC Utrecht en AZ, die tijdens zijn voetbalcarrière zowel voor Oranje als voor Marokko uitkwam.



,,Mijn vrouw had de naam ‘Nouri’ al eerder op ons lijstje gezet met voornamen’’, aldus Boussatta. ,,Heel toevallig, maar mijn vrouw en ik belden daarover toen ik met mijn vader in Marokko was deze zomer. Precies een dag later gebeurde het ongeluk met Appie. Bizar. Toen wisten we gelijk: dat wordt de naam.’’



Boussatta kent Nouri en diens familie goed. ,,Zijn broer was assistent-bedrijfsleider in één van mijn koffiezaken’’, vertelt Boussatta, net als Nouri geboren Amsterdammer. ,,Appie sprak ik zelf ook geregeld, een paar weken voor het ongeval nog. En ik heb hem ook in het ziekenhuis opgezocht. Ongelooflijk moeilijk om hem zo te zien liggen.’’



Boussatta roemt de impact die Nouri had op zijn omgeving: de jonge voetballer was jarenlang een verbindende factor in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Amsterdam. ,,Een heel bijzonder mannetje’’, aldus Boussatta.



