Botteghin passeert Everton en pakt Braziliaans eredivisierecord

Machteloze Te Vrede: ‘We hebben weinig gecreëerd, na achttien minuten kreeg ik pas mijn eerste bal’

12:44 ,,Een overwinning was niet terecht geweest.” Anouar Kali zegt hoe het is. Dat een NAC bij het sluiten van de markt tegen een gelukkige 1-1 aanliep, had het te danken aan FC Emmen dat weigerde de thuisploeg de nekslag toe te dienen in de tweede helft. ,,Iedereen moet naar zichzelf kijken.”