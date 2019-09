Botteghin over ruzie tussen Karsdorp en fans: ‘Dit gaat veel te ver’

Interview Technisch directeur Van Den Abbeele: ‘Kapitaal NAC moet op het veld staan’

11:57 Het was een drukke zomer, zegt Tom Van Den Abbeele. Tijd om de balans op te maken met de technisch directeur van NAC. ,,Ik had niet verwacht 45 transfers (19 inkomende, 26 uitgaande, red.) te moeten doen. Uiteindelijk is iedereen te koop als de juiste prijs wordt geboden, maar een groot verloop bemoeilijkt het wel om beleid te maken. Het ideale scenario is vijf weg en vijf nieuwe spelers met in iedere linie een echte versterking.”