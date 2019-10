Botteghin lijkt bij Feyenoord plaats te moeten maken voor Senesi

Door Daniël Dwarswaard

Senesi werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt na veel moeite door Feyenoord binnengehaald. De Rotterdammers betaalden zeven miljoen euro aan zijn Argentijnse club San Lorenzo, maar de laatste weken zat de verdediger voornamelijk op de bank. Tegen FC Emmen speelde hij de tweede helft, maar maakte Senesi een slechte indruk. Daarna viel hij alleen nog in tijdens de gewonnen wedstrijd tegen FC Porto.

Nu lijkt het moment dan toch te komen, al houdt Stam zich tijdens de persconferentie op de vlakte. Wel is hij positief over de ontwikkeling die Senesi doormaakt. ,,Of hij er moedeloos van wordt? Nee, dat geloof ik niet. In de gesprekken die ik met hem voer, maakt hij een positieve indruk. Hij snapt ook dat hij geduld heeft moeten hebben. Hij weet steeds beter wat we van hem verwachten.’’

Quote Iedereen roept om hem, maar als trainer moet je nooit naar geroep luisteren. Dan moet je je eigen keuzes maken. Jaap Stam

Dat Senesi tot nu toe weinig speelde, levert veel discussie op. ,,Iedereen roept om hem, maar als trainer moet je nooit naar geroep luisteren. Dan moet je je eigen keuzes maken. Daarin speelt zijn transfersom geen rol. Er zijn spelers van honderd miljoen die bij andere clubs op de bank zitten.’’

De druk staat er weer eens vol op bij Feyenoord dat voor de interlandperiode voor schut werd gezet bij Fortuna Sittard (4-2 verlies). Stam heeft er slecht van geslapen. ,,Je hebt altijd vraagtekens. Het is duidelijk dat we naar een constant niveau moeten. Er komt nu een heel belangrijke week aan met na Heracles de wedstrijden tegen Young Boys en Ajax. Wedstrijden waarin we veel van elkaar moeten eisen. En elkaar goed moeten helpen. Ik heb een team dat wil vechten, dat hebben we eerder dit seizoen al een paar keer bewezen.’’