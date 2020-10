Bosnië - Nederland, met typisch Frank de Boer-voetbal, had niets met topsport te maken

‘Die eerste voorzet van Donyell Malen in het zijnet’, zegt Alfons Groenendijk in de Langs de Lijn-studio zuchtend. Hij ­refereert aan de tweede minuut. ‘Die voorzet had Berghuis moeten geven.’ Maar Berghuis speelt niet. Groenendijk is een vriend van De Boer. Er wordt een eerlijke analyse over het Nederlands elftal van hem verwacht. Het kost Groenendijk moeite.