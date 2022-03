Bony leeft op bij NEC: ‘Ik vroeg aan de dj van Vitesse of hij Daddy Cool kon draaien als ik zou scoren in Gelredome’

Damian van der Vaart treedt met oproep voor Oranje onder 16 in voetsporen vader

Feest in huize Van der Vaart: de vijftienjarige Damian is opgeroepen voor het Nederlands elftal onder 16 jaar. De zoon van voormalig topmiddenvelder en international Rafael van der Vaart kan zodoende debuteren in het shirt van Oranje.

