Boadu en Stengs debuteren in Oranje, ook Weghorst erbij

Geen Malen en Bergwijn

De laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden kan Ronald Koeman niet beschikken over Donyell Malen en Steven Bergwijn. De topscorer van de eredivisie heeft nog altijd last van een enkelkwetsuur. Bergwijn raakte in de wedstrijd tegen LASK Linz in Eindhoven geblesseerd aan de hamstring.



Mohamed Ihattaren maakte vorige week bekend in de toekomst voor Nederland uit te willen komen in plaats van Marokko. De KNVB meldt dat Koeman en Ihattaren in onderling overleg hebben besloten hem nog niet te selecteren.



Marco Bizot (AZ), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) en Tonny Vilhena (Krasnodar) zijn afgevallen.