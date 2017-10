Blunder van de eeuw doet Harkemase Boys de das om



Een werkelijk bizar moment, gistermiddag bij het duel in de Derde Divisie tussen Harkemase Boys en SV Capelle. De thuisploeg had een 2-0 voorsprong genomen, waarna spits Dennis van Duinen de wedstrijd vroeg in de tweede helft kon beslissen. Hij produceerde echter de blunder van de eeuw (te zien vanaf minuut 3), waarna zijn ploeg het duel ook nog eens met 2-3 verloor...