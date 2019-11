Bloodworth verloor na WK-finale geen wedstrijd meer: ‘Mooie reeks hè’

Bloodworth maakte afgelopen zomer de overstap van Arsenal naar Wolfsburg, een absolute topclub in het vrouwenvoetbal. Ze is er op haar plek. ,,Ik voel me goed en gerespecteerd in het team. Ik heb me heel snel gesetteld. Ik ben nu min of meer zeker van een basisplaats. We hebben een aanvallend elftal en dat is heerlijk. Uiteraard moet ik verdedigen, maar ik kan mijn creativiteit in mijn rol stoppen. Veel inschuiven en aanvallen. Juist omdat teams tegen ons heel verdedigend spelen. Daar zit wel de uitdaging. Alles is perfect geregeld. Professioneel, dat past bij mij. Dus dan is het aanpassen ook makkelijker.’’



Voor haar tijd bij Arsenal speelde Bloodworth al in Duitsland, twee seizoenen bij Essen. ,,In een nieuwe stad is het altijd wennen. Maar ik sprak al redelijk goed Duits en dat pak je dan wel snel weer op. Mijn Amerikaanse man vindt ook zijn draai. Hij is leraar Engels en speelt American Football met Duitsers.’’ Met een lach: ,,Hij probeert ze een beetje fit te krijgen.’’